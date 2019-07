Lega Pro, Ghirelli: "Ascoltati i tifosi, la Serie C giocherà di domenica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un tweet il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, introduce il sorteggio dei calendari per la prossima stagione di Serie C che si terrà domani a Roma, con diretta tv su RaiSport a partire dalle ore 18.50.

"Il campionato di C di domenica. Domani nasce la nuova stagione con i calendari al @Coninews. Abbiamo ascoltato i tifosi: 3 anticipi di sabato, una partita per girone, di domenica alle 15 ed alle 17:30 dello stesso giorno, fino al posticipo in esclusiva sulla Rai @RaiSport".