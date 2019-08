Lega Pro, Ghirelli: "Bene gli Azzurrini del nostro torneo. La C forma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guarda alle Nazioni, con un tweet sul proprio profilo, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che si è così espresso in merito ai ragazzi che in questi giorni sono stati convocati in azzurro: "Credere nei giovani. Credere nella formazione. È quanto fa la C. Soddisfazione per i 9 #Azzurrini che militano nei nostri club convocati in Under 20 e Under 21".