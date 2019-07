Fonte: Marco Pieracci per TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto nel corso dell'workshop sul calcio dei giovani e della loro valorizzazione che si sta tenendo quest'oggi nella sede fiorentina della Lega: “Dobbiamo alzare il livello della competizione, stiamo ragionando sul come fare. Stiamo pensando alle squadre Primavera in C con un interscambio con quelle di A e B, attraverso promozioni e retrocessioni. Ci stiamo lavorando. Bisogna ricercare nuove risorse, stiamo lavorando sulla defiscalizzazione. Non prendiamo un euro dall’Europa per le strutture”.