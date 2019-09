Lega Pro, il calcio per la legalità in ricordo di Mario Cerciello Rega

Fonte: Area Comunicazione Lega Pro

"Insieme per la legalità in campo e nella vita". È la frase che rende il senso di una giornata di confronto con i giovani e in ricordo del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, a due mesi dalla scomparsa.

"Il 25 settembre diventa la giornata della legalità e del coraggio - ha spiegato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - che portano alla riflessione e alla condivisione dei valori. Il calcio è uno strumento per lanciare un messaggio forte. Volevamo venire nel luogo dove è nato Mario Cerciello Rega col nostro modo di declinare il pallone a messaggi positivi".

Un lungo applauso è stato tributato alla famiglia del vicebrigadiere, ai fratelli Paolo e Lucia presenti in teatro.

La prima parte della giornata ha visto il convegno al teatro Summarte di Somma Vesuviana con oltre 300 studenti che hanno rivolto a istituzioni e Forze dell'Ordine domande sul tema della legalità.

"L'augurio che faccio, a voi giovani - ha detto Francesco Cirillo, Presidente Comitato Etico Lega Pro - è che la passioni guidi sempre la vostra vita. Un esempio per tutti è la passione che Mario Cerciello Rega metteva nel lavoro e in tutto ciò che faceva".

Nel corso dell'incontro è stato, inoltre, effettuato il sorteggio del quadrangolare Under 17 intitolato a Mario Cerciello Rega.

Queste le partite in programma oggi alle 15 allo stadio comunale di Brusciano (NA): Casertana-Avellino e Viribus-Cavese.

"Il quadrangolare nasce per unire lo sport alla memoria di Mario Cerciello Rega - conclude Ghirelli - e vede scendere in campo ragazzi quasi coetanei di coloro che sono accusati dell'omicidio del Vicebrigadiere. Il pallone è un ambasciatore di valori".

Hanno partecipato e portato il saluto Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, Cosimo Sibilia, Presidente Lega Dilettanti, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti e il Generale Vittorio Tomasone, Comandante Interregionale Ogaden a Napoli.