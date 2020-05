Lega Pro, play off su base volontaria per la 4^ promossa. E play out per la retrocessione

Non dovrebbero esserci grandi sorprese dal Consiglio Direttivo di Lega Pro in svolgimento in queste ore e che dovrà deliberare la proposta da presentare al prossimo Consiglio Federale. Si va verso la richiesta di promozione per le prime dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina) e la retrocessione delle ultime tre (Gozzano, Rimini e Bisceglie) più penultima e terzultima del Girone C (Rende e Rieti) che hanno un ampio distacco dalle altre squadre che potevano essere coinvolte nei play out. La Lega Pro chiederà inoltre di concludere la stagione con la disputa di play off e play out. Per quanto riguarda i primi saranno su base volontaria con le squadre che non intendono partecipare a cui verrà assegnata la sconfitta a tavolino, ma senza altre conseguenze. Prima di partite con i play off andrà comunque giocata la finale di Coppa Italia Serie C fra Ternana e Juventus U23 il cui risultato potrebbe aprire le porte dei play off a una fra Vibonese e Pistoiese. Lo riferisce Tuttoc.com. Si va quindi verso la conferma di quanto deciso nel Consiglio di Lega Pro di tre giorni fa.