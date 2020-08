Livorno, corsa a due fra Agostinelli e Calori per la panchina labronica

Corsa a due per la panchina del Livorno. In vista della stagione di Serie C il presidente Aldo Spinelli ha ristretto a due il novero dei candidati alla guida della formazione labronica. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sono in corsa Andrea Agostinelli e Alessandro Calori