Livorno, Cozzella: "Quattro elementi da valutare. Di Gennaro? Per ora è con noi..."

"Ogni direttore ha il suo credo. Il mio preferito era un altro allenatore ma è stata fatta una scelta e io lo sto approfondendo come giusto che sia a fronte di un investimento importante, anche se calcisticamente già conosco il mister".

Ai microfoni di livornolive.it, esordisce così il Ds del Livorno Vittorio Cozzella, parlando di mister Alessandro Dal Canto, approdato in amaranto quando era operativo, come uomo mercato, Raffaele Rubino. Situazione sempre in divenire, quindi, in Toscana, con il direttore che precisa poi anche la situazione di quattro giocatori portati dal suo predecessore (il portiere Jacopo Furlan, il terzino Andrea Gemignani e i centrocampisti Andrea Mazzarani e Andrea Bussaglia): "Loro li stiamo valutando e i primi responsi sono positivi. Vediamo".

Curiosa poi, la questione legata a Matteo Di Gennaro, passato alla Reggiana: "Stiamo verificando anche la sua posizione per ora è con noi…". Rebus sicuramente da chiarire.