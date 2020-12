Livorno, ore concitate: Spinelli e Aimo possono salvare il club. Carrano socio di minoranza?

vedi letture

Giornata movimentata in casa Livorno: da un lato la squadra sta preparando il match di domani contro la Pro Vercelli (recupero della 14^ giornata), dall'altro in sede la dirigenza sta provando a salvare il club che ha tempo fino a domani per evitare la cancellazione dal professionismo.

Come ricordato stamani, infatti, vanno pagati entro il 16 del mese stipendi, contributi e F24, e per questo potrebbe intervenire l'ex patron Aldo Spinelli. Anzi, stando a quanto riferisce amaranta.it, proprio Spinelli e Silvio Aimo salderanno le pendenze divenendo soci di maggioranza, con Rosario Carrano che rimarrebbe come socio di minoranza; come presidente, invece, confermato Giorgio Heller, che avrebbe potere di firma insieme ad Aimo.

Non è chiaro, aggiunge poi il sito, se anche Rosettano Navarra e Mauro Ferretti rimarranno nel club (sempre in minoranza) o usciranno di scena.

Al loro posto, nonostante Spinelli non li volesse più nel club, il responsabile dell'area tecnica Andrea Agostinelli e il direttore esecutivo Alessandro Verdolini.