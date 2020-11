Livorno, via libera all'aumento di capitale per pagare gli stipendi. Domani assemblea dei soci

Cambiano gli equilibrio all’interno del Livorno, club toscano alle prese con una preoccupante crisi societaria in questo avvio di stagione. Come riporta il Corriere Fiorentino si è concluso il passaggio del 34% delle quote della società amaranto al Gruppo Carrano. Fissata per domani l’assemblea dei soci durante la quale dovrà essere sottoscritta la ricapitalizzazione da 3 milioni di euro per far fronte alle spese, comprese quelle arretrate, riguardanti anche gli stipendi dei giocatori per evitare ulteriori punti di penalizzazione.