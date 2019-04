© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del LR Vicenza Virtus Renzo Rosso ha parlato dopo il quarto pareggio di fila della sua squadra: “Non so se il ritiro sia servito, siamo una società solida, seria e sana, ma ora dobbiamo aspettare l’anno prossimo. Soddisfatto? Come posso esserlo? Quando non vinci non si può essere contenti, penso che la squadra meritasse di più, ma ormai aspettiamo che arrivi l’anno prossimo perché non vedo l’ora che finisca questo campionato. - conclude Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Scaroni? È nostro socio, fa molto piacere vederlo qua, ha un bellissimo rapporto con noi, Scaroni è veramente un grande uomo, anche oggi lo ascoltavo a pranzo e ha un’esperienza bella confrontata con la mia realtà mi può dare dei buoni spunti.”