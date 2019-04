Lucchese, Ceniccola: "Club in vendita a 1 euro, nessuna offerta formale"

Fonte: TuttoC.com

Enrico Ceniccola, consulente dimissionario ma sempre al fianco del proprietario della Lucchese, Aldo Castelli, è tornato a parlare ai microfoni di GazzettaLucchese.it: "Castelli mi ha detto di occuparmi delle trattative, avevo dato le dimissioni, mi ero defilato, ma ho un'amicizia da lunga data con Castelli e non me la sono sentita di dirgli di no. Ottaviani è l'amministratore unico, non può trattare la vendita delle quote, può, come succederà oggi, al limite sostituirmi, perché sono fuori, in un primo contattato con Stefano Ulisse o chi verrà al posto suo. Nessuno ha ancora presentato un'offerta formale di acquisto, nemmeno l'avvocato De Feo e del resto non potrebbe, visto che sta attendendo che gli inviamo la documentazione contabile. La stiamo riunendo, sono in attesa di documenti dalla Lucchese, anche considerando che sino a tutto gennaio la signora Anca Moldovan si è occupata di ordinare e archiviare la contabilità che mi risulta però essere in sede. A breve contiamo di dare all'avvocato De Feo la situazione al 31 marzo. Con Ulisse avrà un incontro, come detto, Ottaviani, ci fossero sviluppi sarà poi mia cura incontrarlo. Così come chiunque abbia intenzione di garantire continuità al club e evitare la sua scomparsa. Belardelli non l'ho sentito né io né Castelli: se è interessato si faccia avanti. Nuccilli sono giorni che non lo sento: direi che non ci sono i presupposti per continuare le trattative. Per vendere la Lucchese chiediamo un euro e stop. E, lo ripeto, le garanzie che il club vada avanti. Al momento le due trattative in piedi, ma senza offerte, sono con l'avvocato De Feo per Romano e con Ulisse. Nonostante tutto, sono convinto che Lucca sia una piazza dove si possa fare ancora calcio".