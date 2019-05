Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Quella che sarà la fine della Lucchese, a livello di club, non è dato saperlo, almeno fino al 14 maggio, quando al tribunale sarà discussa la sentenza pre fallimentare, che non esclude comunque la possibilità di un rinvio. Anche perché la società è maggiormente intenzionata a chiedere un concordato fallimentare preventivo. Come ha ribadito, con una stringata dichiarazione a Il Tirreno, Enrico Ceniccola, consulente di Aldo Castelli, proprietario del 98% delle quote societarie: "Stiamo andando avanti nel preparare il piano per il concordato preventivo".