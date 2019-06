Fonte: TuttoC.com

"Mi vogliono far passare per quello che non sono. Io mi sto impegnando per salvare la Lucchese, ma in questo clima mi sto rendendo conto che anche la mia fiducia rischia di venir meno ed essere minata da un ambiente ostile che fa il male della Lucchese". Il commercialista Enrico Ceniccola, consulente di Aldo Castelli e di Josef Ferrando, a Il Tirreno si è lamentato delle voci che lo vorrebbero come uno degli artefici dei problemi di Savona e Messina nel passato. E sulla squalifica avuta in passato: "Mi hanno condannato soltanto perché, a loro giudizio, essendo direttore tecnico avrei dovuto essere a conoscenza del tentativo di corruzione in essere. Ho preso sei mesi per omessa denuncia. Esattamente la stessa imputazione che ha avuto Antonio Conte. A lui perdonate tutto, a me invece continuate a parlare di questa storia. Allora c’è malafede...".