Lucchese, Favarin: "Tutti a disposizione tranne Isufaj"

Fonte: TuttoC.com

Dopo la lunga sosta e le vicende societarie ancora in evoluzione, torna in campo la Lucchese, prossima al confronto tutto toscano con la Pistoiese. Dello stesso, come riferisce gazzettalucchese.it, ne ha parlato in conferenza stampa mister Giancarlo Favarin:

"Non sono il solo ad essere vicino alla squadra, in queste settimane i tifosi ci sono stati molto vicino in ogni allenamento dalla ripresa fino a ora. Contro la Pistoiese mi aspetto una partita difficile, da gestire per tutti i 90’. Loro hanno giocatori molto forti come Fanucchi che tutti conoscete e gli innesti Fantacci e Piu sono importanti, oltretutto in una rosa già buona. Abbiamo preparato bene questa partita che è molto importante per la nostra stagione. Ho fiducia nei miei ragazzi, sono tutti molto responsabili e sanno che devono continuare il percorso verso la salvezza nonostante gli ovvi problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Dovremo trasformare ogni piccola tensione in energia positiva da mettere in campo per cercare i tre punti contro una squadra che sta attraversando un buon momento e non sarà facile”.

Anche perché viene complesso avere rinforzi: "Non abbiamo avuto più contatti con la società, nuova o vecchia e c’è un po’ di disagio ma speriamo fiduciosi che tutto si risolva presto. Dispiace molto per l’infortunio di Aiolfi, che tra l’altro avrebbe esordito domenica visto che Falcone non stava benissimo e ha dovuto accelerare il recupero. Speriamo che si sblocchi la situazione perché servirà rimpiazzarlo soprattutto in vista della serie di partite ravvicinate. A ogni modo, per domani, tutti a disposizione tranne Isufaj, che ha un problemino da poco ma non lo voglio rischiare in vista di mercoledì e la formazione la deciderò domani dopo la rifinitura".

Conclude poi: "Voglio rimarcare una volta di più l’affetto dei tifosi verso la squadra, è un legame importante per i ragazzi, che comunque hanno saputo farsi apprezzare per la loro serietà e sono sempre rimasti concentrati sul campo senza farsi troppo condizionare da quello che succede a livello societario”.