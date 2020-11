Lucchese, furia Lopez: "Contano i protocolli, no la salute dei ragazzi. Un grazie alla Lega Pro"

Non riesce a vincere la Lucchese, che ieri è caduta anche a Pistoia contro la formazione di casa, e nel post partita il tecnico rossonero Giovanni Lopez è una furia. Ma non con i suoi ragazzi.

Queste le sue dichiarazioni, riprese da lagazzettadilucca.it: "La mia squadra ha disputato un’ora di match positivo dinanzi a una compagine importante come la Pistoiese, mettendola anche in difficoltà. Ai miei ragazzi, alcuni dei quali usciti malconci, non ho nulla da dire. Siamo reduci da cinque partite nel giro di 14 giorni con ben 21 calciatori alle prese con gli strascichi del contagio al Covid-19 che mettono a repentaglio la propria incolumità non essendo al massimo della condizione. Mercoledì saremo in campo a Pontedera. Per questo ringrazio caldamente il presidente Ghirelli e la Lega Pro che mettono davanti il rispetto del protocollo anziché la salute dei calciatori. Sarebbe bastato dilatare nel tempo i recuperi. In Italia viene prima il rispetto dei protocolli che la salute dei calciatori. Non ho dubbi, comunque, che la Lucchese si salverà".