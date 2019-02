Lucchese, Lombardo: "Stimolante affrontare la Juventus U23"

© foto di Uff. Stampa Reggiana

Mattia Lombardo, centrocampista della Lucchese, classe 1995, domani sfiderà la squadra che fu di suo papà Attilio, ovvero la Juventus. Alla vigilia del match contro l'Under 23 bianconera, Tuttojuve.com ha intervistato il talento rossonero, grande protagonista in questo campionato di Serie C:

Che gara sarà quella contro la Juventus?

"Mi aspetto una partita molto stimolante, perchè sicuramente giocare contro la Juventus richiede grande motivazione da parte di tutti, anche se i tratta di una seconda squadra. E' uno stimolo perchè si parla di Juventus e poi anche perchè la Lucchese ha un obiettivo importante che è quello di salvare la categoria e di farlo il prima possibile. In ogni partita quindi dobbiamo puntare a portare a casa i tre punti, anche domenica contro una grande squadra come la Juventus".

Come giudichi questa Juve?

"La Juventus è partita praticamente con una squadra simile alla Primavera, con molti giovani. La società bianconera si è resa conto delle difficoltà che ci sono nelle categorie inferiori e soprattutto in Lega Pro. E' una categoria diversa, che richieste esperienza, intensità, dove la "gioventù" può rappresentare una pecca se non si fanno le cose giuste. Quindi la Juve si è rafforzata comprando giocatori di esperienza, da Del Prete, fino all'ultimo acquisto di Mokulu, giocatori che hanno innalzato il livello di esperienza della squadra e l'hanno resa sicuramente molto più competitiva rispetto all'inizio della stagione, quando ha trovato molte difficoltà".