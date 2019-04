Lucchese, nessun tavolo societario in comune

Fonte: TuttoC.com

Stefano Ulisse, uno dei tanti interessati alla Lucchese, aveva richiesto un tavolo societario in comune per trattare l'acquisto del club, non solo alla presenza dell'attuale proprietà (oltre che di Arnaldo Moriconi e Moreno Micheloni) ma anche dell'amministrazione comunale.

Stando a quanto riferisce Il Tirreno, però, questa "tavola rotonda" non si farà, non è la sede adatta per trattare l'acquisizione del club, ma a ogni modo il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore Stefano Ragghianti si sono resi disposti a un incontro con Ulisse dopo le vacanze pasquali.

Attendere, e ancora attendere.