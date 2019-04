© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

L’ex presidente del Grifone Monteverde Stefano Ulisse non ha intenzione di mollare la presa sulla Lucchese e dalle colonne de Il Tirreno spiega di aver chiesto un incontro con tutte le parti per provare a salvare la società rossonera: "Ho chiesto un incontro col sindaco Tambellini alla presenza di tutti i protagonisti della cessione della Lucchese, anche Arnaldo Moriconi e i rappresentanti dell’attuale proprietà, Ottaviani, Castelli e Ceniccola, che devono spiegare come è avvenuta l’operazione. Attendo una risposta per essere ricevuto oggi ndr e presentare la mia proposta. Se Moriconi non sarà presente all’incontro con l’amministrazione comunale chiederò di incontrarlo nella sua azienda".