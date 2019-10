Maccarone: "Promisi a Baldini che sarei tornato avesse avuto bisogno"

Fonte: Tuttoc.com

Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese, intervenuto a CSiamo su RaiSport, ha svelato un retroscena sul suo approdo ai marmiferi: "Dopo Empoli avevo bisogno di staccare un po' e ho deciso di fare l'esperienza in Australia. Un posto incantevole dove si sta molto bene, un continente fantastico. Poi è arrivato il richiamo di Baldini. Mi voleva proprio quell'anno, ma gli avevo risposto che non me la sentivo, che potevo non esserci con la testa. Ma gli promisi che se avesse avuto bisogno di me l'anno dopo, sarei andato da lui senza accettare altre offerte".