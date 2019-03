Magi: "Quando chiama la Samb è impossibile non esserne felici"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo tecnico della Sambenedettese Giuseppe Magi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del suo ritorno sulla panchina rossoblù: “Quando chiama la Samb credo sia impossibile non esserne felici, quindi sono sicuramente sensazioni bellissime. Poi tornare in panchina è sempre una gioia per me, ancor di più se la panchina è quella rossoblu della Samb. - continua Magi – Conosco la rosa, a parte qualche giocatore arrivato successivamente a rinforzare la squadra e mi auguro di essere utile lavorando quotidianamente sul campo per raggiungere l’obiettivo”.