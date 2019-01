© foto di Giuseppe Scialla

"Sto lavorando ma è dura,non voglio illudere nessuno". Parola di Rosario Lamberti, patron del Matera, che a Il Quotidiano del Sud ha fatto il punto sulla situazione societaria dei lucani: "Per la fideiussione ci sono ostacoli concreti, servirebbe un bilancio ma i documenti non ci sono. Ma il problema più grosso è lo stop al mercato che può avere effetti concreti sul prossimo futuro".

Mercato bloccato per disposizione della Covisoc.

"Si alleneranno alcuni giocatori che verranno messi a disposizione del mister per verificarne le qualità, è chiaro che dobbiamo aspettare un possibile sblocco del mercato. Alcuni giocatori che hanno scioperato hanno chiesto lo svincolo ma io non ho intenzione di concederglielo. Gli altri, la maggioranza, non credo che abbiano un grande mercato".