Modena, Galassini si dimette e lascia il club: "Visioni differenti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il vice presidente e socio del Modena Paolo Galassini attraverso una lettera, pubblicata da Parlandodisport.it, ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo e l’addio al club emiliano che aveva contribuito a far ripartire dopo il fallimento. Un addio motivato dalla differenze visione del progetto con gli altri soci.

“Cari sportivi modenesi, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Vicepresidente e dal CDA del Modena calcio; è stato un periodo al quale ho dedicato sicuramente tanta passione e impegno con tutte le mie possibili competenze. Rimarrò sempre vicino alla società come tifoso, ma il mio compito per ora è finito. È un passo sul quale ho riflettuto a lungo in queste settimane, giungendo alla conclusione che fosse la cosa più giusta da fare, per il Modena calcio e per me stesso. - si legge nella lettera - Lascio perché nel corso dell’anno sono emerse delle divergenze con il management sia sulle modalità operative che sugli obiettivi triennali definiti tra noi soci ad inizio stagione e questa distanza, in prospettiva, potrebbe ostacolare il percorso di crescita della società stessa. Ed è giusto, quando non si condivide più la medesima “vision” del progetto, farsi da parte per evitare appunto di diventare un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che la maggioranza della società si è prefissata. (…) Ho dedicato con determinazione al Modena calcio in questo periodo tutto ciò che è stato in mio potere perché ci fosse una reazione d’orgoglio dopo l’umiliante fallimento. Perché la città tornasse ad essere fiera della propria squadra e si ricreasse un legame forte tra club, cittadinanza e tutto il nostro meraviglioso territorio. (…) Non è un addio, ma solo un arrivederci perché quando si ha il Modena nel cuore è difficile abbandonarlo per sempre… Ci vediamo domenica allo stadio e sempre Forza Modena!”.