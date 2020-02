© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da La Gazzetta di Modena il direttore generale gialloblù Roberto Cesati ha parlato della situazione societaria dopo l’addio di Galassini: “Posso solo dire che chi è sceso dal carro, evidentemente, non si trovava bene con noi e non condivideva il nostro progetto. Galassini ha preso la decisione di dimettersi in autonomia, è stata una scelta solo sua e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per quello che ha fatto. Ha parlato di divergenze con il management ma non so a cosa si riferisse, se ci sarà l’occasione ne parleremo. Morselli ha deciso di proseguire con noi e siamo contenti. - continua Cesati - Abbiamo un progetto triennale molto ambizioso, il prossimo anno faremo una squadra competitiva per vincere il campionato, e la cosa importante è che ci sia Romano Sghedoni con tutto il suo amore per il Modena”.