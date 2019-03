© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“L’impegno che abbiamo preso quando ci siamo riuniti per far rinascere questa gloriosa società è confermato”. Parla così ai microfoni di TRC uno dei soci del Modena, Paolo Galassini, facendo chiarezza sulla situazione in casa gialloblù e sulle voci che vogliono il patron del Carpi Bonaccini pronto a intervenire: "Investiremo nel Modena per l’inter durata dei 3 anni accordati, anche se non dovessimo essere promossi. - continua Galassini come riporta Tuttoseried.com - Non c’è alcun avversario da temere, il Modena può aver paura solo di se stesso. Mancano ancora diverse partite e non dobbiamo mollare, non possiamo permettercelo. La squadra è forte e siamo sicuri che raggiungeremo gli obiettivi prefissati ad inizio stagione”.