© foto di Federico Gaetano

Nel corso dello speciale Area C, nuovo format di Sky dedicato alla Serie C, è intervenuto l’attaccante del Modena Felipe Sodinha: “Era un periodo difficile per l'infortunio al ginocchio, pensavo di smettere poi ho trovato questa opportunità, sono molto felice di essere a Modena dopo i cinque interventi che ho dovuto subire. Segnare sotto la nostra curva è stato un momento molto bello, ora spero di inventare qualcosa per aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo. Io schierato davanti alla difesa? Lo avevo già provato a Bari in allenamento, e mi sono trovato bene; poi, se è per aiutare la squadra, sono disposto a giocare anche in porta”.