Modena, Tulissi: "A volte in Serie C le partite somigliano più a delle guerre che al calcio"

L’attaccante del Modena Tiziano Tulissi ha parlato della vittoria sul Sudtirol e del momento complessivo della squadra: “Venivamo da una brutta partita e c’era grande voglia di portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto ciò che volevamo e siamo contenti, anche se ci spiace che con un po' più di continuità saremmo potuti essere in un’altra posizione di classifica. - continua Tulissi come riporta tuttoc.com - Se compatti e concentrati possiamo battere tutto, altrimenti possiamo anche perdere con tutti sopratutto in Serie C dove spesso le partite sono più simili a una guerra che al calcio”.