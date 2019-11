Modena, Zironelli: "La squadra si sta cementando, importante vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Zironelli, tecnico del Modena, ha parlato così della vittoria contro la Virtus Verona: "Credo che andare ad attaccare in 10 contro 11 sia un comportamento da lodare. Finalmente hanno capito che aggredire è fondamentale, soprattutto se non sei una top squadra. C’è stata una inversione di tendenza nonostante qualche defiance. Domenica scorsa abbiamo vinto contro l’ultima, oggi contro una squadra sopra di noi. Piano piano la squadra si sta cementando: tutta la panchina si alza in piedi quando c’è il gol. Oggi sembravamo in dodici, non in dieci. Potevo cercare il pareggio ma abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere la partita. Bisogna rischiare per vincere le partite, oggi ci sono riusciti, hanno avuto coraggio. La società non mi ha mai fatto mancare la fiducia, dal presidente a tutti i componenti. Non va in campo il blasone del Modena ma solo i giocatori: se non sono forti lo diventano. Se al primo mugugno girano palla perchè hanno paura, ho detto loro di cambiare mestiere", le sue parole riprese da modenasportiva.it.