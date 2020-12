Monopoli, caccia a una punta. Piace l'esperto DI Piazza del Catanzaro

Secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com il Monopoli sarebbe alla caccia di un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Giuseppe Scienza e per questo starebbe vagliando un profilo esperto come quello di Matteo Di Piazza. Il classe '88 è attualmente in forza al Catanzaro dove ha collezionato dieci presenze di cui solo quattro da titolare. Per questo il calciatore potrebbe essere in uscita a gennaio con la società pugliese che potrebbe farsi avanti.