Monopoli, Cerri verso il ritorno in Puglia

Fonte: TuttoC.com

Secondo quanto riferito da AntennaSud sarà, con ogni probabilità, Massimo Cerri il direttore sportivo del Monopoli nella prossima stagione. Una carica attualmente vacante in casa biancoverde dopo l'addio di Alfio Pelliccioni in direzione Cesena. L'ex Alessandria avrebbe superato la concorrenza di Obbedio, Martino e Rubini. Per Cerri si tratterebbe di un ritorno nel club pugliese dove ha militato da calciatore per quattro stagioni, dal 1985 al 1989.