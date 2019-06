Monopoli, conferme su Miracoli. Contatti avviati

© foto di Federico Gaetano

Era stato un pallino del Monopoli nella sessione invernale ed ora l'idea di arrivare a lui si ripropone prepotentemente: ne avevamo già parlato a fine maggio ed ora confermiamo l'interesse del Gabbiano per la punta classe 1992 Luca Miracoli, nella seconda parte di stagione in prestito dal Brescia alla Sicula Leonzio. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com sono già stati avviati i contatti tra le parti, col Monopoli che sogna una estate importante a livello di trattative di mercato ed è al lavoro per la buona riuscita dell'operazione.