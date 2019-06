© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due profili in auge per la porta del Monopoli in vista della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancoverdi al momento stanno valutando Giacomo Satalino, classe '99 di proprietà del Sassuolo, e il più esperto Giuseppe De Brasi, classe '95, lo scorso anno a guardai dei pali della Cavese.