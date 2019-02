Dopo la vittoria sul LR Vicenza Virtus il tecnico del Monza Cristian Brocchi in conferenza stampa ha voluto replicare a chi accusa la squadra brianzola di avvantaggiarsi di una certa sudditanza psicologica degli arbitri: “Vorrei non sentire più questo concetto, gli arbitri sono esseri umani e possono sbagliare come possiamo sbagliare noi. Mi dà fastidio quando presidenti e allenatori parlano di sudditanza psicologica. Andiamo a vere la partita di Trieste. Non esiste la sudditanza psicologica. - continua Brocchi come si legge su Monza-news.it - Basta con questa storia di Berlusconi e Galliani. Andate e rivedervi il primo tempo. Anch'io mi sono arrabbiato con il direttore di gara, ma finisce lì. Se siamo in serie C, c'è un motivo. Chi è in serie C, deve lavorare per migliorare e salire di categoria'.