© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato a Radio Sportiva, come riferisce tuttoc.com, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha fatto il punto sulla sua formazione, ai vertici del Girone A di Serie C: "Non potevo chiedere di meglio rispetto al Monza. Stiamo facendo un lavoro importante e, paradossalmente, abbiamo anche lasciato qualche punto per strada. I ragazzi meritano solo elogi perché stanno lavorando duramente e con umiltà per raggiungere l'obiettivo della società. Le pressioni? Sono abituato e anche la squadra sta tenendo la situazione in mano".

Nei giorni scorsi era circolata anche la voce di una presunta trattativa per portare in biancorosso Zlatan Ibrahimovic: "Conoscendo lui e Berlusconi, una chiacchierata l'hanno fatta. Ma si sta parlando di qualcosa di incredibilmente grande e non so se ci sia stato qualcosa di più".