Monza, Brocchi: "Se il campionato dovesse chiudersi venga preservato quanto fatto dai ragazzi"

Ospite del programma "E poi c'è Cattelan" su Sky Uno, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato di una possibile promozione in B non sul campo: "Non è che andrebbe bene. Non la reputo una promozione senza giocare. Abbiamo giocato il 70% delle partite. I miei ragazzi hanno fatto un qualcosa di straordinario, 16 punti sulla seconda sono un qualcosa di incredibile. Penso che sia conquistato sul campo. E' normale che avremmo tutti preferito continuare a giocare, festeggiare coni tifosi sul campo. Anche perchè è una promozione che aspettano da tempo e per noi è motivo di grande orgoglio. Abbiamo dimostrato sul campo quello che siamo, i punti di vantaggio sono tanti e, come abbiamo detto, noi avremmo sperato di finire la stagione però, se questo non dovesse succedere, che venga preservato quello che i miei ragazzi hanno fatto dai che è qualcosa di incredibile fino all'ultima partita".