© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria conquistata contro la Virtusvecomp Verona, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha detto: "Abbiamo affrontato una squadra che è venuta qua a giocarsi la partita e ha fatto un'ottima prestazione. Ci ha messo in difficoltà dal punto di vista fisico, perché noi in questo momento noi non possiamo avere brillantezza. Il nostro campionato è iniziato oggi, ma la nostra preparazione è iniziata dieci giorni fa. Molti giocatori arrivano da un periodo di inattività, per quanto riguarda le partite non per quanto riguarda gli allenamenti, però giocare è diverso che allenarsi. Dovevo essere bravo io a farli girare e far sì che a chi manca condizione venga data la possibilità di mettere minuti nelle gambe e trovare quella condizione necessaria per affrontare squadre come la Virtus Verona", le sue parole riprese da TuttoC.com.