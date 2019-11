© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta tuttoc.com, l'Ad del Monza Adriano Galliani, nel corso della trasmissione in onda su Mediaset Tiki Taka, ha parlato anche della truppa brianzola: “Facciamo solo progetti annuali e quello di quest’anno è quello di andare in Serie B. Brocchi sta facendo molto bene, la squadra sta giocando molto bene, abbiamo un discreto vantaggio e speriamo di mantenerlo fino alla fine. Cassano? Io ho sempre cercato Antonio. A volte lui non mi ha risposto ma l’ho sempre voluto. Ci ha dato una grande mano a vincere lo Scudetto nel 2011".