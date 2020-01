Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è stato intercettato da Sky Sport per parlare del colpo José Machin e dei movimenti di mercato in programma nelle prossime ore: "Machin? Dobbiamo ancora firmare, ma siamo molto vicini... Stiamo ragionando non a colpi per la Serie B, ma per la A. Il nostro progetto è quello di regalare al Monza la massima serie. Se l'anno prossimo saremo in cadetteria, punteremo dritti alla promozione in A per l'anno successivo".