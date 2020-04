Monza, Morosini: "L'addio al SudTirol? C'è stato un momento di tensione ma ora è tutto chiarito"

Ospite delle colonne del Corriere dell’Alto Adige, Tommaso Morosini, centrocampista del Monza con un passato al SudTirol, ha parlato sia del suo addio al club di Bolzano che del momento attuale vissuto in isolamento domiciliare a causa del Coronavirus: “Tutti gli amori quando finiscono fanno male - spiega in merito al suo addio nel mercato di gennaio -, io sento di aver chiuso una porta, sono e resto legato a quell’ambiente e non si sa mai che un giorno non ci si possa ritrovare: è vero che c’è stato un momento di forte tensione, però le dinamiche nel mondo del calcio sono molto difficili da comprendere e spesso a giudicare dall’esterno si sbaglia perché non si ha un quadro completo. Con la società mi sono chiarito e ho mantenuto ottimi rapporti”.

Sul momento attuale, invece, ha dichiarato: “La situazione è complicata, molto di più di quello che si racconta, spero si risolva il prima possibile e si possa vedere la luce in fondo al tunnel, che manca ancora…”.