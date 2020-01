© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpaccio del Monza, che punta sempre più in alto. Come riportato da Sky il club lombardo ci sta provando per José Machin, centrocampista classe 1996 di proprietà del Parma ma attualmente in prestito al Pescara in Serie B. Il Monza vorrebbe chiudere l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Lo riporta Sky.