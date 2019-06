© foto di Federico Gaetano

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla anche del Monza, con la società brianzola decisa a dare l'assalto alla Serie B. La proprietà Berlusconi ha infatti stanziato una cifra di oltre 10 milioni per tentare il salto di categoria. Come si vocifera da settimane, l'obiettivo principale per l'attacco sarebbe proprio in casa Parma, visto che corrisponderebbe al nome di Fabio Ceravolo. Per ora è un sogno, ma non è detto che non possa realizzarsi.Riporta Parmalive.com.