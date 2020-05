Morte Joseph Perfection, Vicenza: "Rimane con noi il ricordo di un ragazzo solare"

Attraverso il proprio sito ufficiale il Vicenza ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la scomparsa di Joseph Bouasse Perfection, centrocampista camerunese classe 1998, approdato in biancorosso in prestito dalla Roma. “Una triste notizia ha scosso l’ambiente biancorosso - si legge nel comunicato .. Questa notte è venuto a mancare, a causa di un arresto cardiaco, Joseph Bouasse Perfection, all’età di 21 anni. Un ragazzo che nella sua vita era riuscito a superare diverse avversità, lascia a Vicenza, nelle persone che l’hanno conosciuto, il ricordo di una persona sorridente e solare. La società LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Joseph e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze”.