Non si ferma il grande cuore della Ternana: finanziato un progetto per soggetti autistici

L’attività di “Terni col cuore” non si ferma. Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, nei giorni scorso il vice presidente delle Ternana, nonché presidente dell'associazione, Paolo Tagliavento "ha incontrato i rappresentanti del servizio locale di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva alla presenza di Cristiano Ceccotti, assessore al Welfare e Servizi Sociali. Nel corso della riunione è stato illustrato un progetto, denominato “Oltre il blu”, finalizzato al trattamento più precoce possibile nei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico. Alla luce delle problematiche emerse, tra le quali quelle relative alle lunghe liste d’attesa ed alla carenza di personale, il vice presidente della Ternana Calcio ha deciso di finanziare il progetto per fornire sostegno alle famiglie che, a livello economico, non avrebbero la possibilità di accedere a questo fondamentale servizio".

Questo il commento del prof. Augusto Pasini, direttore del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva di U.s.l. Umbria 2 di Terni: “Nell’associazione Terni col cuore abbiamo trovato un interlocutore molto sensibile e ricettivo. Sono profondamente colpito dalla rapidità e dalla determinazione con cui i nostri interlocutori hanno deciso di partecipare al progetto attraverso un cospicuo finanziamento che ci consentirà, quando lo stesso sarà a tutti gli effetti operativo, di migliorare la situazione di molti bambini e, di conseguenza, delle loro famiglie. La visione ampia delle problematiche sociali e sanitarie – ha concluso il dirigente medico – evidenziata dal presidente di “Terni col cuore” rende onore a chi l’ha ideata e a chi la dirige, impegnandosi ogni giorno affinché la stessa possa continuare ad operare in modo efficace per la tutela dei soggetti in difficoltà del territorio”.