Novara, i tifosi contestano la proprietà. E Orlando Urbano sempre più vicino all'addio

Una svolta tanto attesa che fatica però ad arrivare, e anche ieri, contro l'Albinoleffe non è stato niente più che un pareggio: ancora in crisi, quindi, il Novara, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto solo due punti, da sommare ai 10 delle prime otto.

Situazione, questa, che i tifosi non hanno gradito e che, unita a problemi che sembrano legati alla fideiussione per il campionato, ha fatto esplodere la (civile) contestazione: come infatti riferisce La Stampa - ed. Novara, sono stati esposti fuori dal "Piola" striscioni contro la proprietà.

Che oggi però si riunirà per un importante CdA, che dovrebbe dare un nuovo organigramma al club: sembrano uscire dallo stesso il Ds Orlando Urbano (membro del CdA) e l'avvocato Alberto Pasciuti, anche loro ai ferri corti con i vertici alti per la questione legata alla fideiussione.