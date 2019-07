© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale, il Novara, al fine di una corretta informazione, comunica che è stato deciso, di comune accordo con i professionisti medici, lo staff e con Davide Bove, di far rispettare all’atleta un periodo di riposo precauzionale.

A seguito di una serie di approfondimenti, infatti, è emersa una lieve problematica in ambito cardiaco: la patologia è sotto controllo e non pregiudica il prosieguo della vita professionale del giocatore, ma per evitare che il fenomeno si ripresenti è ora necessario uno stop di tre mesi, al termine del quale il difensore potrà riprendere il suo naturale percorso.