Novara, Marcolini: "Guardiamo la classifica ma senza ansia. Vogliamo chiudere il periodo nero"

Intervista alle colonne del Corriere di Novara per il neo tecnico dei piemontesi Michele Marcolini. “Ci vuole un po’ di tempo per conoscersi, anche se la squadra aveva voglia di rifarsi e iniziare a mettersi alle spalle il periodo nero. La “clausura”? Finalmente abbiamo potuto allenarci normalmente senza l’obbligo delle partite ravvicinate e compiere quei lavori che mi permettono di far capire bene quello che voglio. Non solo da punto di vista tecnico-tattico, ma anche sul lato caratteriale e dell’aggressività. La classifica? Non dobbiamo essere ipocriti, tutti la guardano ma dobbiamo darle il giusto peso senza vivere nella preoccupazione e capire ciò che non vogliamo più ripetere. Il possibile blocco al campionato per recuperare le gare rinviate? Da un lato sarebbe comprensibile, dall’altro visti i sacrifici delle società è giusto che il giocattolo provi ad andare avanti”.