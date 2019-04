Fonte: Tuttoc.com

© foto di Alberto Forestieri

Approda in Comune a Novara il progetto della Cittadella dello Sport. Come riportato da forzanovara.net, il piano prevede un investimento complessivo di circa 36 milioni di euro e dovrebbe vedere il via entro i prossimi venti mesi. Per quanto riguarda lo stadio "Silvio Piola", ci sarà un restyling totale dell'impianto, con una copertura totale per gli spalti, museo dello sport e attività collaterali.