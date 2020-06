Novara, Rullo: "Proveremo ad andare in B. Sennò teneremo ancora l'anno prossimo"

Maurizio Rullo, patron del Novara, intervistato da Tuttosport ha parlato del ritorno in campo per i play off e della voglia di conquistare la Serie B: “Prima che entrassi in ospedale c’era in programma un incontro con il sindaco che è stato rinviato, ma confermo la nostra volontà di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati, intendo precisare che lavoriamo su due tavoli, quello immediato e quello dell'anno prossimo. Vogliamo giocare i playoff per andare in B già quest'anno, altrimenti ci proveremo nel prossimo campionato”.