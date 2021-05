Novara, c'è l passaggio di proprietà: Pavanati acquista l'80% del club. De Salvo al 20%

Il Novara nella giornata di ieri ha cambiato proprietario. Leonardo Pavanati, immobiliarista milanese, ha infatti acquistato l'80% delle quote societarie da Maurizio Rullo e si è impegnato a coprire i 6,5 milioni di euro di debito accumulato dalla precedente gestione. Col 20% resterà invece in società la famiglia De Salvo.

"È durata 17 mesi l'avventura di Maurizio Rullo ai vertici del Novara Calcio. Da ieri è arrivato l'auspicato cambio di proprietà, con Rullo che cede l'80% delle quote del club all'immobiliarista milanese Leonardo Pavanati, che diventerà l'azionista di maggioranza, - si legge su Tuttosport - mentre il restante 20% rimane a Massimo De Salvo, il presidente che ha gestito per dodici anni il Novara riportandolo in Serie A dopo oltre mezzo secolo, in B dopo più di trent'anni, vincendo due campionato di Serie C e ridando lustro e credibilità ad un club che per 25 anni aveva vivacchiato in C2".