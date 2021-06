L'ex Novara Rullo si ripete: dopo il no al Livorno rifiuta anche il Lecco

Non solo il Livorno: Maurizio Rullo rifiuta anche il Lecco. Per l'ex patron del Novara nessun ulteriore investimento nel calcio.

E a confermarlo è lo stesso ex presidente dei piemontesi dalle colonne de La Stampa: "Sono stato interpellato da Livorno e Lecco. Ho risposto di no. Col calcio, per ora, ho chiuso. Non fosse così non avrei lasciato il Novara".