© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'interno dello speciale Area C, format sulla Serie C in onda su Sky, è intervenuto l'attaccante dell'Olbia Andrea Cocco: "La vittoria di domenica è stata per noi un'iniezione di fiducia, ma lo è stato anche per la società e per tutto l'ambiente, perché, al netto della classifica che non è ancora positiva, alza il morale. Soprattutto poi perché centrata contro una grande squadra. Stiamo vivendo un momento positivo, in campo abbiamo trovato la giusta quadratura, ma ora testa non culliamoci, testa al Como: serve dare continuità di risultati positivi".